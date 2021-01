Winterdienst in Wermelskirchen : Vereiste Parkplätze gehören zum Stadtbild

Winterdienst in Wermelskirchen

Vereiste Parkplätze machen es den Gehbehinderten in Wermelskirchen schwer. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Nicht geräumte Bürgersteige werden durch den Regen zu Eispisten – die Stadtverwaltung geht Hinweisen nach und verwarnt die Eigentümer.

Viele Eigentümer – oder deren Mieter – räumen die Bürgersteige. Aber es gibt immer noch vereinzelte, die scheren sich nicht darum. Ein Fall für die Stadtverwaltung. „Mitarbeiter des Ordnungsamtes gehen Fällen nach, wo nicht geräumt wurde und deren Fläche sich jetzt in Eis verwandelt“, erklärt auf Anfrage der Leiter des Tiefbauamtes, Harald Drescher. Die Mitarbeiter seien „verstärkt“ unterwegs und gingen „Hinweisen nach“. Die Eigentümer würden verwarnt mit dem Hinweis, dass sie der Satzung nachkommen und den Bürgersteig räumen müssten.

Während die Straßen gut befahrbar sind, sieht’s auf dem Parkflächen ganz anders aus. So sind zum Beispiel die beiden Behinderten-Parkplätze an der Telegrafenstraße nicht geräumt; teilweise macht pures Eis sie unbenutzbar für Menschen, die nicht sicher auf den Füßen sind. Auch die Parkplätze entlang des Brückenwegs sind nicht geräumt, ebenso nicht der neue Parkplatz an der Feuerwache.