Bildung in Wermelskirchen : Verein übernimmt digitale Bildung an Schulen

Wermelskirchen Das Netzwerk „Rockid“ hat mit Unternehmen eine Initiative gestartet, um schon Grundschülern Begegnungen mit Robotik und 3D Druck zu ermöglichen. Es soll auch einen Pop-Up-Store in der Stadt geben.

„Wir wollen die nächste Generation bestmöglich auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten“, sagt Mario Schwarz, „wir wünschen uns, dass sie ihre eigenen kreativen Ideen spielerisch entwickeln und wollen Schulen genauso wie Familie bei der digitalen Transformation unterstützen.“ Deswegen hat Mario Schwarz mit einer Hand voll Mitstreiter den Verein „Rockid One“ gegründet – und auch heimische Unternehmen mit ins Boot geholt. Er hat das Gespräch mit Lehrern und Schulleitern heimischer Grundschulen gesucht und dabei erfahren, dass vor allem Personal fehle, um das Thema Digitalisierung ernsthaft zu bearbeiten. Also erarbeitete Schwarz ein Konzept, um die Inhalte rund um digitale Chancen und Herausforderungen an die Grundschulen zu bringen.

Roboter In der Stadtbücherei begegnen Schüler bereits jetzt Dash und Ozobot. Deswegen unterstütz das Bücherei-Team die Auszubildenden auch mit Workshops in der Vorbereitung auf die Einheit in den Grundschulen.

An den Schulen, in den Unternehmen und im Rathaus traf er auf offene Türen: „Unsere Schulen haben einen Aufholbedarf in Sachen Digitalisierung“, sagt Bürgermeisterin Marion Lück und unterstützt den Ansatz des Vereins. Und auch in den Schulen ist man dankbar für die Unterstützung des Teams von „Rockid One“: Das Thema Digitalisierung habe ohnehin im Unterricht angestanden, erklärt Friederike Kelzenberg-Gerloff, Schulleiterin der Dhünntalschule. Dank der Initiative könne das Thema nun ganz anders abgebildet werden, als mit eigenen Ressourcen möglich.

Mit Blick in die Zukunft will der Verein noch eine andere Idee umsetzen: In der Innenstadt soll ein Pop-Up-Store entstehen, also ein Ladenraum, in dem Kinder, Jugendliche und Familien Digitalisierung erleben und ausprobieren können. Dort sollen Begegnungen mit Dash und seinem kleinen Kollegen Ozobot möglich sein. „Wir suchen nach einem Ladenlokal, können aber noch nicht sagen, wann und wo wir die Idee umsetzen“, erklärt Marco Frommenkord, Gründungsmitglied von „Rockid One“.