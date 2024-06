„Spitze gegen Hitze“ in Wermelskirchen Lüften, Trinken und vor Sonne schützen

Architektin Rita Maria Jünnemann hatte zum Vortrag viele bauliche Ideen im Gepäck, die gegen Hitze schützen können. Dazu gehöre etwa eine großzügige Bepflanzung an Hauswänden und auf Dächern. Auch Wärmedämmung schütze vor zu starker Aufheizung von Innenräumen: „Die Dämmung funktioniert in beide Richtungen“, erinnerte die Beraterin. Außen angebrachter Sonnenschutz sei am effektivsten, erklärte sie und verwies auf spezielle Systeme und Ideen wie Schlagläden. „Wir sollten auch viel weniger dunkle Fassaden wählen“, befand sie. Helle Flächen würden das Sonnenlicht besser Reflektieren.