Tipps für Verbraucher : Werbeanrufe – unerlaubt und nervig

Rhein-Berg Die für Wermelskirchen zuständige Beratungsstelle der Verbaucherzentrale in Bergisch Gladbach gibt Tipps, wie sich Verbraucher gegen Verkaufsmaschen am Telefon wehren können.

Werbeanrufe ohne ausdrückliche Einwilligung sind gesetzlich verboten. Darauf weist jetzt Verbraucherschützerin Brigitte Becker in einer Mitteilung hin. Sie leitet die für Wermelskirchen zuständige Beratungsstelle in Bergisch Gladbach . Trotz des Verbots, erklärt Brigitte Becker, blühe das Geschäft mit aggressiven Verkaufsmaschen am Telefon. Laut Zahlen der Bundesnetzagentur haben Beschwerden über Werbeanrufe im Jahr 2021 einen neuen Höchststand erreicht. Auch die Verbraucherzentrale NRW erhält hierzu zahlreiche Beschwerden. Dabei sind Werbeanrufe nicht nur nervig, sie können mitunter auch weitreichendere Folgen haben.

Telefonnummer nur angeben wenn nötig Unerwünschte Werbeanrufe kann man nicht mit absoluter Sicherheit verhindern. Schon wer in einem öffentlichen Register wie einem Telefonbuch verzeichnet ist, muss mit Telefonmarketing rechnen. Die persönliche Telefonnummer sollte Unternehmen generell nur dann genannt werden, wenn es für die Vertragsabwicklung zwingend nötig ist. Besonders Gewinnspiele dienen in erster Linie der Datensammlung. Hier sollte auf die Angabe der Telefonnummer möglichst verzichtet werden. Wenn es sich um eine Pflichtangabe handelt, sollte zumindest der Nutzung sämtlicher Daten zu Werbezwecken widersprochen werden.

Verträge widerrufen Auch wenn ein Werbeanruf illegal war, ist der geschlossene Vertrag in der Regel gültig. Ausnahmen sind zum Beispiel Verträge über Gewinnspieldienste. Seit Juli 2021 können auch Energielieferungsverträge mit Haushaltskunden nicht mehr mündlich abgeschlossen werden. Diese bedürfen der Textform und somit einem Vertragsabschluss per Brief, Fax, E-Mail oder SMS. Wer einen Vertrag am Telefon geschlossen hat und dies nachträglich bereut, kann den Vertrag aber binnen 14 Tagen widerrufen. Die Verbraucherzentrale NRW stellt dafür einen Musterbrief zur Verfügung. Die Widerrufsfrist beginnt bei Kaufverträgen nach Erhalt der Ware und bei Verträgen über Dienstleistungen bereits mit Vertragsabschluss. Die Frist beginnt jedoch erst, wenn das Unternehmen über das Widerrufsrecht informiert hat.