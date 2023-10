Blumen, Gestecke, Pflanzschalen Der Grabschmuck für die stillen Gedenktage verändert sich

Der November steht traditionell im Zeichen des Gedenkens. Das liegt vor allem an den stillen Gedenktagen Allerheiligen, Allerseelen und dem Totensonntag. Zur Trauerkultur gehört in der Regel neben einem Besuch auf dem Friedhof an den Trauertagen auch die Bepflanzung der Gräber. Blumenläden und Gärtnereien bieten deshalb in dieser Zeit vor allem Winterbepflanzung als Grabschmuck an. Doch wie viel Bedeutung haben die Gedenktage heute noch und welchen Stellenwert hat die Trauerkultur für die Blumenhändler?