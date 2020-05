Internet-Plattform „Handwerk Connected“ in Wermelskirchen : Verändertes Umfeld führt zu Umdenken

Internet-Plattform „Handwerk Connected“ in Wermelskirchen

Wermelskirchen Internet-Plattform „Handwerk Connected“ erfährt durch Corona gesteigerten Zuspruch, auch wenn Geschäftsführerin Nicole Dunker kein ungetrübtes Bild sieht. Die 38-Jährige erwartet fürs Handwerk aber keine dramatische Rezession.

Dass außergewöhnliche Zeiten außergewöhnliche Maßnahmen erfordern ist eine geflügelte Phrase. Dennoch: Aus Sicht von Nicole Dunker gilt sie angesichts der Corona-Pandemie mehr denn je. Die 38-Jährige ist Geschäftsführerin des erst im Herbst vergangenen Jahres an den Start gegangenen Wermelskirchener Unternehmens „Handwerk Connected“ (HC). „Unser Geschäftsmodell ist ein digitales“, stellt die HC-Chefin fest und berichtet auf Anfrage unserer Redaktion: „Wir haben aktuell mehr Zugriffe und Anmeldungen auf unserer Internet-Plattform als in Vergleichszeiträumen vor Corona.“ Der allgemeine Drang zu digitalen Kommunikationsformen angesichts von Einschränkungen persönlicher Kontakte schlägt sich demnach auch positiv bei HC nieder.

Gänzlich ungetrübt sehen die HC-Macher, die zurzeit im Home-Office arbeiten, das Geschehen jedoch nicht: „Wir hatten eigentlich unsere Teilnahme bei den großen Messen ‚SHK‘ in Essen und ‚Light & Building‘ in Frankfurt geplant und mit finanziellem Einsatz vorbereitet“, berichtet Nicole Dunker. Gleiches gelte für Kooperationsveranstaltungen mit nahmhaften „Giganten“ der Branche wie Vaillant und Hilti. „Diese Ausfälle tun uns auf jeden Fall sehr weh. Auf solche Aktionen richtet man ja Planungen für die Vertriebsarbeit aus“, konstatiert die HC-Geschäftsführerin, wenngleich sie sicher sei, dass diese Termine nur aufgeschoben und nicht aufgehoben sind: „Wir halten durch, denn wann genau etwas stattfinden kann, steht in den Sternen.“