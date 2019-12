Kostenpflichtiger Inhalt: Seltenes Hobby : Das Brieftauben-Gen in der Familie

Wilfried Flitsch und sein Sohn Thomas gehören den beiden Brieftaubenzüchter-Vereinen in Wermelskirchen an. Das Hobby ist häufig Streitthema zwischen den beiden. Foto: Lea Hensen

Wermelskirchen Brieftauben züchten nur Rentner, so sagt man. In der Familie Flitsch ist das Hobby vererbt. Über eine Leidenschaft, die Vater und Sohn vereint, aber in vielen Aspekten auch spaltet