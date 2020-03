Familienzentrum St. Michael in Wermelskirchen : Pudding in Einzelteile zerpflückt

Wermelskirchen Das Katholische Familienzentrum lud Kinder zum Küchenexperiment ein.

Die beiden Mädchen sehen sich ratlos an. „Das geht bestimmt schief“, sagt Noelani lachend. Aber dann versucht sie es mit ein bisschen Hilfe doch und schon landet das Eigelb mit der Milch im Topf – ein zweites Team übernimmt den Einsatz am Herd. Währenddessen schlagen die beiden Mädchen das Eiweiß zu Schaum. „Das soll Pudding werden?“, sagt Maja zweifelnd als sie in den Topf mit der Milch blickt. Aber dann schüttet sie Stärke, Zucker und die schwarzen Körner aus der Vanillestange in den Topf. Und plötzlich wird die Masse cremig. Während der selbst gemachte Vanillepudding noch die Schaumhaube bekommt und auskühlt, machen sich die Kinder bereits an die nächsten Rezepte: Schokoladenpudding und Karamellpudding. Währenddessen landet ein Teil des Vanillepuddings auf einem Teig, den die Kinder schon vorbereitet haben. „Das werden Puddingbretzeln“, erklären die Mädchen.