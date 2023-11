Kultur in Wermelskirchen USB-Stick mit musikalischen Eifgen-Erinnerungen

Zum Anhören kann die Musik ganz einfach auf einen Rechner kopiert werden – wobei das noch nicht mal nötig ist. „Vom Stick aus können die Songs natürlich auch an jedem beliebigen Rechner abgespielt werden“, so Dierks. Eigentlich habe man einen Kopierschutz integrieren wollen, das sei aber an den hohen Zusatzkosten gescheitert. „Letztlich ist das Programm sehr gut, kostet aber fünf Euro Lizenzgebühr pro Stick. Wir vertrauen nun einmal darauf, dass die Songs nicht unerlaubt weitergegeben werden – wie das halt bei CDs auch der Fall ist“, sagt Eifgen.