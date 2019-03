Vernissage in Wermelskirchen : Von der Mona Lisa bis zu bergischen Wiesen

Ursula Hellmann (r., mit Sabine Rippke von carpe diem) hat auf Wunsch ihres Schwiegersohnes die Mona Lisa nachgemalt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Die Burscheiderin Ursula Hellmann ist eine vielseitige Hobby-Künstlerin. Ihre Werke präsentiert sie seit Mittwoch im Seniorenpark „Carpe diem“ in Wermelskirchen. Das bringt Abwechslung in den Alltag der Bewohner.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Blumen und bergische Wiesen, religiöse Motive und Mittendrin eine eigene Interpretation der Mona Lisa: Wer über den Flur im Gartengeschoss des Seniorenparks „Carpe diem“ spaziert, der entdeckt seit Mittwoch Kunstwerke an den Wänden. Ursula Hellmann aus Burscheid stellt ihre Werke aus und will noch mehr Farbe und Abwechslung in den Alltag von Besuchern, Bewohnern und Mitarbeitern bringen. Sie habe schon als Kind einen Zugang zum Zeichnen und Malen gefunden, berichtete die Hobby-Künstlerin bei der Vernissage am Mittwochnachmittag. „Ich will zeigen, wie wunderbar der Schöpfer allen Lebens diese Welt geschaffen hat“, erklärte sie und verwies auf die Vielfalt der Pflanzen, auf biblische Geschichten und Tanz und Musik.

Und weil sie einen der Bewohner im „Carpe diem“ über das gemeinsame Engagement in der freikirchlichen Gemeinde in Burscheid kennt, knüpfte sie Kontakt zum Seniorenpark. Dort werden ihre Bilder nun seit Mittwoch gezeigt. „Wir freuen uns, wenn wir unseren Besuchern und Bewohnern Kultur bieten können“, erklärte die stellvertretende Einrichtungsleiterin Sabine Rippke. Ob Erinnerungen an die eigene Kindheit und Jugend oder das Wiedererkennen bekannter Motive: Die Ausstellung bereichere den Betrachter.