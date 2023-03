Ein Blick in die Geschichte der Stadt Wermelskirchen und die Hanse

Der Historiker berichtete in seinem etwa einstündigen Vortrag auch über die Geschichte der Hanse, die nicht zu einem festen Datum gegründet wurde, sondern sich nach und nach entwickelt hatte. Die Hanse war nichts anderes als der Verbund jener Städte, für die er die Interessen der dortigen Händler vertrat. Kleinere Städte, die sich im Mittelalter auch im Bergischen Land fanden, ließen sich dann etwa von den größeren Städten im Norden und Osten vertreten. Die Hanse war auch kein Verein oder eine Körperschaft, somit war auch der berühmte „Hansetag“ keine „Mitgliederversammlung“ mit einer festgelegten Teilnahmeordnung. „Von dem her ist es auch für die Forschung schwer, festzustellen, wie viele Hansestädte es eigentlich gegeben hat“, sagte der Referent. Die Waren der Hanse – etwa Pelze, Häute, Wachs, Papier, Hanf, Wein oder Wolle – wurden in sogenannten Kontoren gelagert, etwa in Bergen in Norwegen, in London, in Novgorod in Russland oder in Brügge in Flandern. Der Niedergang der Hanse war mit Ende des 17. Jahrhunderts ein Prozess. Oder wie Diederichs es recht lapidar ausdrückte: „Die Hanse ist entstanden – und wieder vergangen.“