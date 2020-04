Nachbarschaftshilfe in Wermelskirchen : Unterwegs mit einer fremden Einkaufsliste

Mit der vollen Einkaufstasche kehrt Sarah Kannemann von ihrem ehrenamtlichen Einsatz zur Nachbarschaftshilfe zurück - sehr zur Freude der zumeist älteren oder kranken Menschen. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Sie wollte in der Krise etwas Praktisches tun, das wirklich hilft: Deswegen hat sich Sarah Kannemann als Ehrenamtliche für die Nachbarschaftshilfe gemeldet – seit dem kauft sie für andere ein.

Es beginnt mit dem Klingeln des Telefons. Sarah Kannemann blickt auf ihr Handy und nimmt den Anruf ein. Einer der Koordinatoren des Projekts „Nachbarschaftshilfe“ meldet sich am anderen Ende und bittet die 31-Jährige um ihren Einsatz. Schnell hat sie Papier und Stift zur Hand, notiert eine Telefonnummer und verabschiedet sich dann.

Es sei ein unkompliziertes System, auf das sich die Evangelischen Kirchengemeinden Wermelskirchen und Hilgen Neuenhaus, die Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“, Tafel und Caritas geeinigt hätten. Meist ehrenamtliche Koordinatoren übernehmen den Telefondienst und vermitteln dann weiter an die Einkäufer, die sich freiwillig gemeldet haben. Manchmal gibt es bei diesem ersten Anruf schon eine fertige Einkaufsliste, manchmal eine Adresse, meistens bittet Sarah Kannemann aber um eine Telefonnummer. „Ich rufe immer gerne bei den Menschen, für die ich einkaufe an und stelle mich vor“, sagt Kannemann.

Info Vier Projekte arbeiten Hand in Hand Nachbarschaftshilfe Es gibt vier lokale Projekte in Wermelskirchen, die sich der Nachbarschaftshilfe widmen – sie arbeiten bei Bedarf zusammen, sind aber alle über ein eigenes Einsatzhandy erreichbar. Kontakt Bündnis der Kirchengemeinden Wermelskirchen und Hilgen-Neuenhaus, Willkommen in Wermelskirchen, Tafel und Caritas: Telefon 01573 4225172 – montags bis samstags von 9 bis 17 Uhr. CVJM Tente: Telefon 0163 1469751. CVJM Hünger: Telefon 0157 34858728. Gemeinsam sind wir stark: Telefon 0157 54624267

Sie wählt die fremde Nummer und stimmt mit der älteren Dame am anderen Ende ab, wie es weitergeht. „Sie war ein bisschen aufgeregt“, erzählt Sarah Kannemann, als sie wieder aufgelegt hat. Aber weil die ältere Dame zur Risikogruppe gehört und Angst vor einer Infektion mit dem Coronavirus hat, nimmt sie die Nachbarschaftshilfe in Anspruch. „Ich habe den Eindruck, dass es vielen Menschen gar nicht so leicht fällt, diese Hilfe anzunehmen“, sagt Sarah Kannemann, die hauptberuflich als Vikarin bei der Evangelischen Kirchengemeinde arbeitet. Deswegen sei es ihr wichtig, vor dem Einkauf kurz mit den Menschen ins Gespräch zu kommen: „Ich versuche, ihnen dann auch die Unsicherheit zu nehmen und zu erklären, dass ich diesen Dienst gerne übernehme“, erzählt sie.

Mit dem Fahrrad macht sich die 31-Jährige dann auf den Weg zur der fremden Adresse. Mit der älteren Dame hat sie ein Klingelzeichen vereinbart, auf das hin die Tür geöffnet wird. Die Einkaufstasche hängt schon an der Wohnungstür bereit. „Wir achten darauf, dass wir keinen Kontakt zu den Menschen haben oder den entsprechenden Abstand halten“, sagt Sarah Kannemann. Manchmal winkt sie den Anrufern aus der Entfernung fröhlich zu, manchmal gibt es auch eine kurze Begrüßung an der Haustüre.

Heute nimmt sie die Tasche samt Einkaufszettel und Geld und fährt weiter zum nächsten Supermarkt. Den hat sich die Dame ausgesucht, weil sie die Produkte und die Auswahl kennt. „So ein Einkauf mit einem fremden Zettel und manchmal auch in einem Supermarkt, in dem ich selber noch nicht war, dauert deutlich länger als sonst“, sagt Sarah Kannemann. Heute hat die Dame Joghurtdeckel beigelegt und einen Ausschnitt aus dem Prospekt. So weiß die ehrenamtliche Einkäuferin direkt, was sie kaufen soll. Als dann beim Gouda die erste Frage auftaucht, greift sie kurzerhand zum Handy und fragt nach. Alt oder jung? In Scheiben oder am Stück? Schließlich soll nichts Falsches im Einkaufswagen landen.

Auf der Liste stehen auch Toilettenpapier und Mehl: Beides ist mal wieder ausverkauft. „Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass die Menschen es nicht so genau nehmen und sich über die Einkäufe freuen“, erzählt Sarah Kannemann. So ist es auch dieses Mal. Die alte Dame öffnet nach dem vereinbarten Klingelzeichen wieder die Tür und strahlt Sarah Kannemann fröhlich an. Ohne die Nachbarschaftshilfe habe sie nicht gewusst, wie sie den Kühlschrank füllen solle, sagt sie. Die Kinder wohnen nicht in Wermelskirchen und ihr selber ist es längst zu gefährlich, in den Supermarkt zu gehen. Sie sei sehr dankbar für den ehrenamtlichen Einsatz. „Nächste Woche rufe ich dann wieder an“, kündigt sie noch an und schließt die Tür.

Sarah Kannemann macht sich nach anderthalb Stunden auf den Heimweg. Manchmal fährt sie zur Apotheke, sie hat auch schon mal ein Rezept beim Arzt abgeholt oder im Drogeriemarkt eingekauft. „Es gibt viele Menschen, die in dieser Situation wirklich aufgeschmissen sind“, hat sie festgestellt, „ich will für sie da sein.“ In dieser Krise habe sie den Wunsch gehabt, etwas ganz Praktisches zu tun – inmitten der Hilflosigkeit.