Empfehlung der Wermelskirchener Polizei: Eltern sollten mit Kindern üben : Die Jüngsten im Straßenverkehr unterstützen

Wermelskirchen Heute beginnt die Schule und Polizei und Stadt bitten um Rücksicht auf die Erstklässler.

Die Botschaft der Polizei ist deutlich: „Es ist besondere Vorsicht angesagt.“ Polizeihauptkommissar Richard Barz appelliert in diesen Tagen eindringlich an die Autofahrer. Heute beginnt die Schule, morgen werden die Erstklässler eingeschult. „Und für die Jüngsten ist der Weg zur Schule und die Teilnahme am Straßenverkehr noch völlig ungewohnt“, sagt er, „da müssen Autofahrer auch auf Fehlverhalten vorbereitet sein.“ Und das bedeutet konkret: Sind Schüler in der Nähe, sollten Autofahrer defensiv fahren, vorausschauend und immer darauf vorbereitet, dass die Jüngsten die Regeln vergessen. Unterstützung gibt es in dieser Frage auch von der Stadt. „Wir weisen die Autofahrer jedes Jahr zum Schulanfang mit Plakataktionen in Kooperation mit der Verkehrswacht auf besondere Rücksicht hin“, sagt Tiefbauamtsleiter Harald Drescher. Es gebe viele Kinder, die schon nach den ersten Tagen alleine oder in kleinen Gruppen den Weg zur Schule antreten. „Da müssen Autofahrer Rücksicht nehmen“, betont auch Drescher.