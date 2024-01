Tipps für Verbraucher Unterstützung bei hohen Heizkosten

Die infolge der Energiekrise eingeführten Preisbremsen bei Gas, Strom und Fernwärme sind die zum 31. Dezember 2023 ausgelaufen. „Verbraucher, die noch vertraglich an teurere Energieverträge gebunden sind und nicht zeitnah in preiswertere Tarife wechseln können, bekommen das Auslaufen der Preisbremsen 2024 finanziell zu spüren“, sagt Kolja Ofenhammer, Fachexperte für Energieschulden und Sozialrecht der Verbraucherzentrale NRW. Höhere monatliche Nebenkosten an Vermieter oder steigende Abschläge an Energieversorger können die Folge sein. „Auch Menschen mit regelmäßigem Einkommen können Anspruch auf Sozialleistungen bei hohen Heizkosten haben und ihr Recht auf finanzielle Unterstützung einfordern“, so Kolja Ofenhammer.