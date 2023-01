Wermelskirchen Unfall zweier Senioren – 89-Jähriger leicht verletzt

Ein 81-jähriger Wermelskirchener war mit seinem Pkw der Marke Subaru auf der L 101 aus Richtung Stumpf kommend in Richtung Dabringhausen unterwegs. In Höhe einer Verkehrsinsel fuhr von der rechten Seite ein 89-jähriger Wermelskirchener in einem Krankenfahrstuhl auf die Fahrbahn, der offenbar die Straßenseite wechseln wollte. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass er mit seinem Auto den Krankenfahrstuhl touchierte, woraufhin der Mann aus dem Sitz fiel.