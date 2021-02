Aus dem Gerichtssaal in Wermelskirchen : Unfall: Schwangere verliert Kind

Eine Statue der Justitia hält als Symbol eine Waage in ihrer Hand. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Wermelskirchen Als Unfallverursacherin stand die Frau vor Gericht. Verfahren wurde eingestellt.

Autounfälle sind schnell geschehen – und man kann von Glück reden, wenn es bei einem Blechschaden bleibt. Allerdings ist das nicht immer der Fall, und manchmal geschehen im Zuge eines simplen Auffahrunfalls schwerwiegendere Folgeschäden. Wie etwa im Falle einer 29-jährigen Frau aus Wermelskirchen, deren Fall als Unfallverursacherin vor dem Amtsgericht verhandelt wurde.

Die vierfache Mutter war am 6. Januar des Vorjahres am späteren Nachmittag in Neuenhaus unterwegs. Dort war sie auf einen anderen Wagen aufgefahren, als dieser plötzlich anhielt. Der Fahrer des verunfallten Wagens hatte dabei eine Verstauchung der Hals- und Brustwirbelsäule davongetragen. Das war aber nicht das Schlimmste, was im Zuge dieses Unfalls geschehen war. Die junge Frau sei nämlich zum Zeitpunkt des Unfalls im frühen Stadium schwanger gewesen. „Es ist zwar nicht zu 100 Prozent sicher, ob da tatsächlich ein Zusammenhang zu diesem Vorfall besteht. Aber Tatsache ist, dass ich wenige Tage später mit starken Schmerzen beim Arzt war. Ich hatte mein Kind verloren“, sagte die Angeklagte.

Sie sei auch nicht zu schnell unterwegs gewesen, wie sie angab. „Ich bin vielleicht mit 45 Stundenkilometern gefahren“, sagte die 29-Jährige. Sie sei zusammen mit ihrem Freund bei dessen Eltern in Remscheid und in Richtung Burscheid unterwegs gewesen, als der Unfall passierte. „Unsere Stimmung war eigentlich richtig gut, da ich gerade einen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben hatte“, sagte die Angeklagte. Der Unfall sei absolut keine Absicht gewesen, beteuerte die junge Frau, die in Vertretung eines Rechtsanwalts gekommen war, weiter.

Richterin und Staatsanwältin dachten im Anschluss an die Beweisaufnahme laut über eine Einstellung der Verhandlung gegen eine Auflage in Höhe von 200 Euro an die Staatskasse nach. Da die 29-Jährige sich mittlerweile selbstständig gemacht hatte, äußerten sich sowohl der Rechtsanwalt als auch die Angeklagte über die Höhe der Auflage zustimmend. „Das ist mit der gerade jetzt begonnenen Selbstständigkeit durchaus in Ordnung“, sagte der Rechtsanwalt.

(wow)