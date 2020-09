Motorräder kollidieren : Fahrschülerin stirbt bei Verkehrsunfall in Wermelskirchen

Wermelskirchen Eine 44-jährige Fahrschülerin aus Leverkusen ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall gestorben. Sie kollidierte mit ihrem Motorrad mit einem entgegenkommenden Kradfahrer aus Leverkusen.

Zu einem schwere Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 17.50 Uhr auf der L101 in Limmringhausen. Eine 44-jährige Frau aus Leverkusen befuhr mit einem Fahrschulmotorrad die L101 in Richtung Odenthal. In einer Rechtskurve geriet sie aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem 37-jährigen Kradfahrer aus Leverkusen zusammen, der sich als zweiter in einer Gruppe von drei Kradfahrern befand.