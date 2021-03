Schwerer Unfall in Wermelskirchen : Auto fährt in Wintergarten – Haus unbewohnbar

Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr ein Fahrer in den Morgenstunden in einen Wintergarten in der Hermannstraße. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen In den Morgenstunden fuhr ein Wagen am Donnerstag aus bisher ungeklärter Ursache in der Hermannstraße in eine Hauswand und einen Wintergarten. Der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, die Hausbesitzerin erlitt leichte Kopfverletzung.

Die Besitzerin des Hauses, das in der Kurve in der Hermannstraße steht, hat am Donnerstagmorgen offenbar gleich mehrere Schutzengel gehabt: Nach Informationen der Feuerwehr saß sie gerade in ihrem Wintergarten, als ein BMW-Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Wagen erst in die Hauswand und dann in den angrenzenden Wintergarten fuhr. Letzterer wurde dabei zerstört.

Die Feuerwehr zieht einen Baustatiker hinzu. Foto: Kathrin Kellermann

Die Feuerwehr, die mit neun Feuerwehrleuten der Wache Am Eickerberg zum Unfallort fuhr, musste einen Baustatiker zur Hilfe rufen. „Die Situation ist sehr diffizil“, sagt Ingo Mueller, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Wermelskirchen, auf Nachfrage dieser Redaktion.

Ein BMW fuhr erst in die Hauswand, dann in den Wintergarten. Foto: Kathrin Kellermann

„Aktuell stützt der Wagen die Hauswand und wir müssen verhindern, dass die Wand einstürzt, wenn wir den Wagen von dieser Stelle entfernen.“ Bewohnbar sei das Haus aufgrund der statischen Situation aktuell nicht, so Mueller.