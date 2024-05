Unfall in Wermelskirchen 82-Jähriger touchiert mehrere Fahrzeuge – und rast in Brüstung

Auf dem Rathausparkplatz in Wermelskirchen hat sich am Dienstagmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 82 Jahre alter Mann aus Wermelskirchen gegen 11.25 Uhr mit seinem Auto über den Parkplatz, als er aus zunächst unerfindlichen Gründen beschleunigte – und ein gerade im Parkvorgang befindliches Fahrzeug touchierte. Es geriet ins Schleudern und beschädigte bei einer Drehung von 180 Grad zwei weitere Pkw. Danach fuhr der Mann in ein anderes Fahrzeug, dieses berührte daraufhin ein weiteres. Anschließend fuhr der 82-Jährige in die Absturzsicherung der Ausfahrt der Tiefgarage.