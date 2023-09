Musicalproben in Dabringhausen Und plötzlich leitet der Komponist Dieter Falk die Chorprobe

Nur langsam wird es am Dienstagabend im Gemeindehaus in Dabringhausen voller. Nach und nach erreichen die Sänger den hellen Saal. Wo sonst selten jemand zu spät kommt, ist an diesem Abend der Wurm drin. Der Gasalarm in Stumpf hat vor allem viele Sänger aus Dhünn zu einem Umweg gezwungen. Und Chorleiterin Katrin Wengler wirkt ungewohnt nervös. Kaum hat sie die Chorprobe vor noch recht lichten Reihen eröffnet, klärt sich der Grund für diese Nervosität. Plötzlich steht Dieter Falk in der Tür. Gut gelaunt und bereit, die Chorprobe zu übernehmen.