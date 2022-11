Auf dem Schulweg : Unbekannter spricht Grundschüler in Wermelskirchen an

Unbekannter spricht Grundschüler in Wermelskirchen an

Wermelskirchen Kinder sind auf ihrem Schulweg von einem Unbekannten angesprochen worden. Die Stadtverwaltung Wermelskirchen hat umgehend Maßnahmen getroffen, die Polizei ist informiert.

Die jetzt bekannt gewordenen Fälle ereigneten sich im Umfeld der Katholischen Grundschule St. Michael (KGS) an der Jörgensgasse und ebenso der zugehörigen Offenen Ganztagsschule an der Schillerstraße. Vor beiden Haupteingängen soll nach Angaben mehrerer Eltern besagter Mann gesehen worden sein. In Chat-Gruppen von Messenger-Diensten und in sozialen Internet-Medien häufen sich entsprechende Einträge.

Die Stadtverwaltung Wermelskirchen bestätigt die Schilderungen der Eltern: „Der Sachverhalt ist in der KGS bekannt und es sind umgehend Maßnahmen getroffen worden, um die Kinder zu schützen.“ Die Stadt als Schulträger habe die Polizei informiert. Diese werde zusammen mit dem Ordnungsamt verstärkt vor Ort sein und Präsenz zeigen – auch vor der in der Nähe liegenden Schwanenschule. „Für das Ordnungsamt kann ich sagen, dass die Mitarbeiter das bereits umgesetzt haben“, sagt Stadtsprecherin Kathrin Kellermann im Gespräch mit unserer Redaktion.

Erst vor wenigen Tagen waren ähnliche Vorfälle in Solingen bekannt geworden. Dort sollen zwei bislang noch unbekannte Männer versucht haben, an der Grundschule Gottlieb-Heinrich-Straße in Wald ein Kind anzusprechen und Süßigkeiten anzubieten, was nicht nur Verunsicherung unter Eltern schürte, sondern vergleichbare Fälle in den vergangenen Wochen bekannt werden ließ.