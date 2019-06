Polizei vermutet betrügerische Masche : Unbekannter Mann belästigt Senioren

Foto: dpa/Friso Gentsch

Wermelskirchen Ein Seniorenpaar wurde am vergangenen Montag nach Angaben der Polizei zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr von einem unbekannten Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Viktoriastraße angesprochen und in ein merkwürdiges Gespräch verwickelt.

