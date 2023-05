Innenstadt in Wermelskirchen Rund um wilden Müll regt sich wieder Unmut

Herry Scherkenbach ist sauer. Der Wermelskirchener ist viel in der Innenstadt unterwegs, oft etwa auf der Telegrafenstraße. Dort regt ihn, nicht erst in jüngster Zeit, der wilde Müll auf, der dort seiner Wahrnehmung nach nur sehr selektiv entfernt wird. „Ich bekomme echt die Wut, wenn ich mir die offensichtliche Gleichgültigkeit ansehe, mit der hingenommen wird, dass es etwa vor dem ‚Stadt-Karrée‘ wie in einem Drecksstall aussieht“, sagt er.