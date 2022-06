Benefizkonzert des ukrainischen Musikschullehrers Paul Kruk : „Das ist auch mein Krieg“

Musikschullehrer und Pianist Paul Kruk. Foto: Paul Kruk

Wermelskirchen Mit einem Benefizkonzert am Samstag in den Bürgerhäusern an der Eich will der ukrainische Musikschullehrer Paul Kruk seine Heimat unterstützen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Laura Wagener

Seit 1996 lebt Paul Kruk in Deutschland. Geboren wurde der 64-Jährige in der Ukraine. „In Cherson, der einzigen Stadt, die von den Russen erobert wurde“, sagt er. Obwohl er bereits seit vielen Jahren in Bergisch Gladbach ansässig ist, sitzt die Verbundenheit zu seiner Heimat tief. „Das ist auch mein Krieg. Wir sind gebürtige Ukrainer und uns ist sehr wichtig, was in unserem ehemaligen Land passiert.“

Kruk ist seit vielen Jahren als Musikschullehrer an der Musikschule Wermelskirchen tätig. Dort bringt er seinen Schülern das Keyboard- und Klavierspielen bei, das er selbst als Junge in der Ukraine erlernt hat. Nachdem er sein Studium mit dem Instrumentalpädagogik-Diplom an der Musikhochschule Woronezh absolvierte, arbeitete er jahrelang als Solo-Konzertpianist in der Ukraine und Russland.

Info Spendenmöglichkeiten für Ukraine-Geflüchtete Benefizkonzert Paul Kruk und Musikschulleiterin Celia Spielmann nehmen beim Konzert am Samstag, 11. Juni, ab 16 Uhr Spenden entgegen. Initiative Willkommen in Wermelskirchen Spendenkonto: Evangelische Kirche; IBAN DE83 34051570 0000 100271; Verwendungszweck: Ukraine Tafel Wermelskirchen Kleider- und Lebensmittelspenden werden dienstags und mittwochs von 10 bis 13 Uhr im Tafel-Pavillon entgegengenommen. Das Spendenkonto bei der Stadtsparkasse Wermelskirchen hat die IBAN: DE89 3405 1570 0000 125286.

Seit dem Kriegsausbruch in seiner Heimat hat sich Kruk als Übersetzer in einer Erstunterkunft in Bergisch Gladbach engagiert. Diese sei mittlerweile geschlossen. Nach wie vor betreut er zwei der geflüchteten Familien, die er dort kennengelernt hat. Große Familien, sagt er – insgesamt 18 Personen. Für sie übernimmt er Erledigungen, übersetzt, fährt mit ihnen ins Krankenhaus oder begleitet sie bei Ausflügen am Wochenende. Am liebsten ins Museum. „Es ist eigentlich täglich etwas“, sagt er. Um zum Kriegsgeschehen auf dem Laufenden zu bleiben, nutzt er zwei Quellen: Deutsche Medien wie TV und Zeitungen, aber auch ukrainische Medien und seine Telefonkontakte in die Ukraine.

Mit einem Benefizkonzert im Sitzungssaal der Bürgerhäuser am Samstag will er die Geflüchteten unterstützen. „Mein Konzert ist mein kleiner Einfluss auf diese Situation“, sagt Kruk. Ab 16 Uhr spielt er für das Publikum auf dem Klavier und erzählt zwischen den Stücken von seinen persönlichen Erfahrungen in Zusammenhang mit dem Krieg und Gesprächen, die er mit Geflüchteten in den letzten Monaten geführt hat. „Es geht nicht um Bombardements oder tragische Momente“, betont er. „Das können sie alles nachlesen.“ Stattdessen liege es ihm am Herzen, die Geschichten der Geflüchteten wiederzugeben. „Einzigartige Momente, die man eigentlich nicht beachtet.“ Herausforderungen der ukrainischen Frauen, wie das Besorgen von frischer Wäsche oder Hygieneprodukten, seien nur einige davon. „Dafür interessieren sich die Leute, das sind einzigartige Geschichten.“

Die Musik beim Konzert bewegt sich im Bereich der „ganz klassischen Klaviermusik“, berichtet Musikschulleiterin Celia Spielmann. Bach, Beethoven und Chopin stehen auf dem Programm. „Paul Kruk kam auf mich zu mit der Idee. Er ist bei mir damit offene Türen eingerannt. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Wir konnten auch bereits erste Schüler aus der Ukraine bei uns unterbringen.“ Untermalt wird ein Teil des Konzertes von der ukrainischen Tänzerin Nana Sarkisova.

Der Eintritt zum Konzert ist für alle Besucher kostenfrei. Kruk und Spielmann bitten jedoch um Spenden. Diese sollen vollumfänglich den Geflüchteten zu Gute kommen. Wohin genau gespendet wird, entscheiden beide gemeinsam. „Aber bei mir bleibt nichts davon“, versichert Kruk. „Denn die Geflüchteten kriegen nur das Nötigste vom Staat.“