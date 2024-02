Für die Soldaten an der Front Ukrainerin Tatyana Bydyakova sammelt Hilfsgüter in Wermelskirchen

„Vor zwei Jahren ist unser Leben in ein Davor und ein Danach unterteilt worden. Ich habe mir überlegt, dass nicht nur Geld, Waffen und Munition wichtig sind, sondern auch ganz alltägliche Dinge“, sagt sie. Darunter seien etwa Geschenke zum neuen Jahr gewesen, als kleine Ablenkung für die Soldaten an der Front. Aber auch ganz praktische Sachen wie Thermounterwäsche, Rollstühle oder Krücken. Denn auch wenn die Front weit weg ist, ist eines auch in diesem Krieg so: Menschen sterben oder werden verletzt, und das natürlich auf beiden Seiten.