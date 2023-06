Kommunalpolitik in Wermelskirchen Über Zusatz-Stellen votiert die Politik erst im Stadtrat

So einfach geht es nicht. Dieses Signal sandte die Wermelskirchener Kommunalpolitik auf der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in Richtung Verwaltungsspitze. Der Grund: Für die Beschlussvorlage der Verwaltung an den Stadtrat zur vierten Änderung des Stellenplans in 2022/23 gab der Haupt- und Finanzausschuss keine Empfehlung zur Zustimmung an den Rat. Vielmehr vertagte der Ausschuss nach reger Diskussion die Entscheidung in den Rat, der nun am Montag, 19. Juni, über das Paket befindet, ohne sich auf eine Empfehlung des Fachausschusses stützen zu können. Das Paket der Stellenänderung betrifft neun Positionen, wovon fünf ganz neu geschaffen werden sollen.