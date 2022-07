Sportlich in Wermelskirchen : Ü77+-Turnier ist Treffen der Tennisfamilie

Wermelskirchen Am Mittwoch, 27. Juli, startet der beliebte Wettbewerb auf den fünf Courts von TuRa Pohlhausen-Tennis. 42 Doppelpaarungen haben gemeldet.

Nachdem bereits die ersten drei Plätze von TuRa Pohlhausen-Tennis in 2019 saniert wurden, sind nun auch die zwei weiteren Plätze auf Vordermann gebracht. Genau rechtzeitig, um sie beim beliebten „Ü77+“-Turnier von Mittwoch, 27., bis Sonntag, 31. Juli, erstmals zu bespielen. „Bis dahin tut den beiden frisch sanierten Plätzen ein bisschen Regen gut, damit sich der Belag gut setzt“, blickt Frank Hemmerling aus. Der Turnierleiter, der zur Jahrtausendwende die Idee zu dem Turnier hatte, steht im 22. Jahr des Turnierbestehens vor seinem 21. Event. Nur ein Mal musste in 2020 die Traditionsveranstaltung wegen Corona abgesagt werden.

„Wir freuen uns über eine Rekordbeteiligung. Es gehen 42 Doppelpaarungen an den Start. Das ist für uns als Tennisverein mit fünf Plätzen die Kapazitätsgrenze“, sagt Frank Hemmerling. Bereits Ende April sei das Turnier ausgebucht gewesen. Den Erfolg der Tradtionsveranstaltung, die der Turnierleiter gerne als „Treffen der Bergischen Tennisfamilie“ bezeichnet, schreibt Frank Hemmerling dem Modus des Turniers zu. Zum einen muss das addierte Alter der beiden Doppelpartner mindestens 77 Jahre ergeben. „Das führt dazu, dass wir zum Beispiel oft Teams aus Großvater und Enkel haben“, beschreibt Hemmerling. Zum anderen tritt jede Doppelpaarung zu mindestens drei Spielen an, bevor die K.o.-Runden beginnen. Anfangs spielen die Duos in Dreiergruppen „jeder gegen jeden“, danach geht es je nach Platzierung nach der Vorrunde in den Kategorien A, B oder C weiter.