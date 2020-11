Förderverein in Wermelskirchen : Spontane Hilfe für die Feuerwehr-Mannschaft

Förderverein in Wermelskirchen

Wermelskirchen Die Corona-Krise und die verschärften Schutzmaßnahmen sorgen auch bei den Mitgliedern der Feuerwehr für gravierende Änderungen: Während der wenigen, nötigen Pausen gemeinsam im Gruppenraum zu sitzen und auch mal Fernsehen zu gucken, ist untersagt.

„Wir haben nach Möglichkeit Einzelzimmer eingerichtet, in denen wir alle quasi wie in Einzelhaft sitzen“, sagt Stadtbrandmeister Holger Stubenrauch über die Sicherheitsmaßnahmen auf der Wache. Auf Dauer geht es jedoch an die Substanz, während der Schichtdienste immer allein im Zimmer zu hocken und auf den nächsten Einsatz zu warten.