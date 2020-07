Profi bei Tura Pohlhausen : Training mit Ex-Bundesligaspieler Pander

Wermelskirchen Kleine Kicker aus Wermelskirchen können sich bald einen großen Traum erfüllen: einem echten Fußball-Profi einmal ganz nah sein – und sogar Tipps und Tricks von ihm beigebracht bekommen. Die Rede ist von Christian Pander, Ex-Bundesligaspieler bei Schalke und Hannover 96.

Am kommenden Dienstag, 28. Juli, kommt der Münsteraner Fußballprofi Christian Pander nach Wermelskirchen und leitet für zwei Stunden ein Training für acht bis 13-jährige fußballbegeisterte Kids. Angestoßen hat die Aktion Marco Frommenkord, der selbst ab und zu kickt und die Idee zu dem Fußballcamp hatte. „Ich wollte den Kids in der langweiligen Corona-Zeit etwas Gutes tun“, sagt er. Frommenkord ging daraufhin auf Sharon Paschke zu, der ein alter Schulfreund von ihm ist und zusammen mit Christian Pander ein Unternehmen führt. Er vermittelte den Kontakt zu Pander. Der Ex-Schalke-Star war begeistert von der Idee und erklärte sich sofort bereit.

Der 36-jährige Pander hat nach einer Verletzung am linken Knie seine Karriere in der Bundesliga längst beendet, zusammen mit Geschäftspartner Sharon Paschke hat er 2019 „Kompass Sportmentoring“ gegründet und ist seitdem „Mentaltrainer“. Die beiden lernten sich 2010 kennen, als Paschke für die Abschlussarbeit seines Sozialpädagogik-Studiums eine Reihe von Fußballprofis interviewte. Paschke und Pander hielten Kontakt und so entstand schließlich ihr Unternehmen.