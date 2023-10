Fußballcamp in Wermelskirchen TuRa stemmt Fußballcamp kurzerhand selbst

„Aber der Trainer schafft es total gut, uns alle gleichberechtigt zu behandeln“, lobt Ella in der Mittagspause. Sie habe sich mit ihren Freundinnen für das Fußballcamp angemeldet, um mal einen neuen Sport auszuprobieren. „Wir dachten: Wir schnuppern hier mal rein und entscheiden dann, ob wir auch im Verein spielen wollen“, sagt Lilli. Nach der ersten Einheit am Mittwochmorgen sind die Mädels hochzufrieden. Sie lassen sich das Mittagessen schmecken, das TuRa Pohlhausen auf der Terrasse am Platz serviert und freuen sich auf den Nachmittag. „Die Mädchen machen sich wirklich gut auf dem Platz“, sagt auch Chatterjee und erkennt großes Potential. Vielleicht bleibe ja sogar die eine oder andere im Verein. „Wir würden den Mädchenfußball bei TuRa gerne etablieren“, sagt der Trainer. Vor allem gehe es ihm im Fußballcamp aber darum, dass die Kinder am Nachmittag lachend vom Platz gehen. „Es soll Spaß machen“, sagt er. Der Morgen beginnt mit Spielen zum Warmmachen: Dabei verwandeln Trainer und Kinder den schmucken Platz gedanklich vorübergehend in eine Phantasiewelt und weichen wilden Tieren aus. „Nach dem spielerischen Auftakt stehen dann die Basistechniken auf dem Programm: Passen, Dribbeln, Schießen“, erklärt der Trainer. Und dabei kommt es auch vor, dass die Jungs sich mit individuellen Fragen an ihn wenden. Er habe das Zielen verlernt, berichtet ihm einer der Jungs betrübt. Und schon stellt Chatterjee kleine Tore auf den Platz, die beim Trainieren unterstützen. „Im begrenzten Rahmen haben wir für diese kleinen, individuellen Fördereinheiten in dieser Woche auch Zeit und Raum“, sagt der Trainer. Am wichtigsten sei ihm aber, dass die Jungs ein Gespür dafür bekommen, wie eine echte Mannschaft entstehe. „Dann geht es darum, neue Spieler mitzunehmen“, sagt der Trainer, „und ich habe hier schon ein, zwei Charaktere entdeckt, die das richtig gut können.“