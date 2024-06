Sportlich in Wermelskirchen Turniererfolg treibt Mädchen-Projekt in Pohlhausen voran

Wie auch bei den benachbarten Vereinen SV Dabringhausen und SV 09/35 Wermelskirchen ist der Mädchen-Fußball auch in Pohlhausen im Kommen. Beim Blick über die Stadtgrenzen hinaus muss Johannes Chatterjee zugeben, dass die Vereine in Remscheid schon weiter seien. „Es wäre schön, wenn wir in naher Zukunft aufschließen könnten.“ In Pohlhausen sei man im gerade neu formierten Jugendvorstand dabei, die Strukturen dafür zu schaffen.