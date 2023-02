Amtsgericht Wermelskirchen Trunkenheitsfahrt konnte nicht bewiesen werden

Aufmerksamkeit im Straßenverkehr kann auch zur Gerichtsverhandlung führen. Einem jungen Pärchen aus Radevormwald und Wermelskirchen war im Juni des Vorjahres der vor ihnen fahrende Wagen aufgefallen. Der Fahrer war auf der Landstraße in Richtung Stumpf zum einen relativ flott unterwegs – und fuhr zudem Schlangenlinien. Das Pärchen hatte die Polizei informiert und das Nummernschild durchgegeben. Später wiurde die Polizei dann beim Fahrzeughalter vorstellig, hatte ihn mit den Vorwürfen konfrontiert und zwei Alkoholtests vorgenommen – 1,35 Promille und eine halbe Stunde später immer noch 1,26 Promille. Der Mann habe dann auch eingeräumt, mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein. Soweit, so eigentlich klar. Dennoch hatte der 28-jährige Wermelskirchener Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt. So sah man sich vor dem Amtsgericht wieder.