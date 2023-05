Eisdielen in Wermelskirchen Trotz steigender Kosten – „Eis darf kein Luxus werden!“

Wenn es wärmer wird, steigt die Lust auf ein Eis. Aber noch lässt das Sonnenwetter in diesem Jahr auf sich warten, aber die Wetteraussichten prognostizieren einen Anstieg der Temperaturen. Und das Eiscafé „Cordella“ in der Wermelskirchener Innenstadt ist an warmen Tagen schon jetzt gut gefüllt – sehr zur Freude von Inhaber Giorgio Barazzuol. Seit 25 Jahren leitet er das Geschäft mit seiner Ehefrau Barbara. „Als ich anfing, kostete eine Kugel noch eine D-Mark“, erinnert er sich. Heute sind es mit 1,40 Euro umgerechnet fast dreimal so viel. Der Preis sei im europäischen Vergleich aber noch günstig, weiß der gebürtige Italiener. Ein Grund dafür könnten unterschiedliche Preise für Milch sein – ein zentraler Rohstoff in der Produktion.