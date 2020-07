Heuernte in Wermelskirchen : Trockenheit macht Bauern zu schaffen

Wermelskirchen Die Futterernte fürs Vieh macht den Landwirten große Sorgen. Die Reserven aus den Vorjahren sind aufgebraucht. Bei einer erneuten schlechten Ernte muss über eine Verkleinerung der Viehherden nachgedacht werden.

Spätestens seit vergangenem Jahr gibt es jedoch keine Reserven mehr. Normalerweise werden pro Jahr bis zu fünf sogenannte Schnitte, also Siloernten, durchgeführt. Das Silo wird dann größtenteils in Form von Silage an die Kühe verfüttert. Für Pferdehalter ist Heu besonders wichtig, weil es an die Pferde verfüttert wird. Dieses Heu wird allerdings nur ein- bis zweimal im Jahr geerntet. Das Gras muss etwas länger sein, bevor es getrocknet wird, um etwas mehr Struktur zu haben.