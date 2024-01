Jugendarbeit in Wermelskirchen Auf der Suche nach den Schätzen bei den Menschen

Info

Jugendarbeit Die Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen hat einen wesentlichen Teil ihrer Jugendarbeit in die Hände der Jugendverbände gegeben: In Tente, Hünger und der Stadt gibt es einen CVJM. „Ich arbeite also eng und in Abstimmung mit dem CVJM in Tente zusammen“, erklärt Trixi Fischer. Die Ehrenamtlichen des Vereins engagieren sich gemeinsam mit der Jugendreferentin für die Kinder- und Jugendarbeit.

Referenten Neben Trixi Fischer in Tente, gibt es mit Christiane Wilke auch in Hünger eine Jugendreferentin, die ebenfalls eng mit dem CVJM zusammenarbeitet. In der Stadt ist die Stelle des Jugendreferenten nach dem Abschied von Joe Momper vakant.