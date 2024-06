„Spitze gegen Hitze“ in Wermelskirchen Der erste von vier Trinkwasserbrunnen sprudelt

Für die entsprechende Hygiene hat das Tiefbauamt gesorgt. „Einmal in der Stunde läuft das Wasser automatisch, damit es nicht in den Leitungen steht“, sagt Holger Kotthaus vom Tiefbauamt. Niemand müsse sich also wundern, wenn der Trinkbrunnen plötzlich ohne Aufforderung anspringt. „Das Wasser wird nicht verschwendet“, ergänzt Kotthaus, „es fließt direkt zur Wurzel des benachbarten Baumes.“ Dafür sind die entsprechenden Leitungen gelegt worden. Nach der Installation des Trinkbrunnens gibt es inzwischen auch grünes Licht für die Wasserqualität: Die Prüfung hatte noch ausgestanden, deswegen wurde die Anlage erst in dieser Woche in Betrieb genommen.