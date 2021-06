Weiches Wasser aus den Talsperren : Gute Trinkwasserqualität aus der Dhünn-Talsperre

Wermelskirchen Das Wasser für Wermelskirchen kommt aus drei Talsperren in der Region. Einer aufwendigen Aufbereitung bedarf es nicht. Auch zum Härtegrad des Wassers machte die BEW Angaben.

Gerade als es in einigen Ruhrgebietsstädten Entwarnung nach dem Fund von Coli-Bakterien im Trinkwasser gibt, meldet auch die Bergische Energie- und Wasser GmbH (BEW): Die Trinkwasserqualität in Wermelskirchen ist gut. „Das Trinkwasser in Hückeswagen, Wermelskirchen und Wipperfürth braucht kaum Aufbereitung“, heißt es in der Mittelung. Schon das Rohwasser sei von hoher Güte, schreibt die BEW weiter. In Deutschland ist die hohe Qualität des Leitungswassers gesetzlich vorgeschrieben. Das Wasser muss so eine hohe Qualität haben, „dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der menschlichen Gesundheit insbesondere durch Krankheitserreger nicht zu besorgen ist“, heißt es in der Trinkwasserverordnung.