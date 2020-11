Themenwoche: Sicherheit und Kriminalität in Wermelskirchen : Trickbetrüger erfinden immer neue Maschen

Wermelskirchen Insgesamt 30 Anzeigen gingen seit Januar bei der Polizei wegen Trickbetrugs ein – vier Mal hatten die Täter Erfolg, 26 Mal scheiterten sie mit ihrer Masche. Ziel sind meistens ältere Menschen.

Das Telefon klingelt. Es ist Sonntag. Im Display erscheint die Notrufnummer der Polizei: 110. Als die ältere Dame den Hörer abnimmt, hört sie am anderen Ende die Stimme eines Mannes. Er ist in Tränen aufgelöst, stammelt und schluchzt und berichtet von einem Unfall, der gerade passiert sei. Er gibt vor der Enkel der Seniorin zu sein. Warum seine Stimme so komisch klinge? Das müsse die schlechte Verbindung und seine Verfassung sein, antwortet der Mann. Und dann erzählt er der Seniorin am anderen Ende der Leitung von dem schicksalshaften Unfall, den er gerade verursacht habe. Ein anderer Mensch sei dabei gestorben und deswegen sei er nun von der Polizei verhaftet worden. Dann übernimmt ein anderer Mann den Hörer, gibt sich als Polizist aus und erklärt der Dame, die Hinterbliebenen des Unfallopfers würden auf eine Anzeige verzichten, wenn sowohl Unfall- als auch Beerdigungskosten übernommen würden. Erst dann werde der Enkel freigelassen. Als der Anrufer ankündigt, sich wieder zu melden und dann auflegt, bleibt eine aufgeregte Seniorin zurück. Dann tut sie das einzig Richtige: Erst ruft sie bei ihrem Enkel an, der Zuhause vor dem Fernseher sitzt und dann nimmt sie Kontakt zur Polizei auf.

Festnahme Im Februar 2018 gab es eine Festnahme in Wermelskirchen: Damals war eine 82-Jährige von „falschen Polizeibeamten“ kontaktiert worden – sie solle Geld und Wertgegenstände dringend wegen eines geplanten Einbruchs in Sicherheit bringen. Bei der geplanten Übergabe an der Haustüre nahm die Polizei zwei Männer im Alter von 28 und 29 Jahren fest.

Zur Geldübergabe oder konkreten Geldforderung kommt es in den allerwenigsten Fällen – weil die Opfer vorher nicht auflegen oder hellhörig werden. Im April überwies ein Senior 10.000 Euro, um einen vermeintlichen Enkel zu retten. Eine 85-Jährige wollte im Juni mit 26.000 Euro ihre Nichte retten. „Wenn wir den Opfern zuhören, dann wird es nachvollziehbar, wie es dazu kommen kann“, sagt Rüdiger Heil. Umso wichtiger sei es, Menschen für das Thema zu sensibilisieren. Deswegen leistet die Polizei Präventionsarbeit – vor allem in Seniorengruppen, Kirchenkreisen oder Pflegeeinrichtungen. „Wenn man die Situation einmal durchgespielt hat, bietet das Wissen einen gewissen Schutz“, sagt Heil. Seine Empfehlung: Bei fremden Anrufern auflegen, sich erst gar nicht in ein Gespräch verwickeln lassen, niemals persönliche Daten am Telefon preis geben, niemand Unbekannten in die Wohnung lassen und trotz Höflichkeit „Nein“ sagen, laut werden oder Türen zuschlagen. Ein kurzer Anruf bei echten Enkeln, Kindern oder der Polizei verschaffe schnell Klarheit. „Wir empfehlen außerdem ein vertrauensvolles Miteinander mit Familie, Freunden oder Nachbarn“, sagt Heil. Niemand sollte in diesen Fällen alleine agieren, sondern anderen von ungewöhnlichen Anrufen oder Besuchern erzählen. Rüdiger Heil weiß: „Zusammen kommen die Menschen dem Betrug oft leichter auf die Schliche“.