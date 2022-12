Wermelskirchen „Treffpunkt Hoffnung“ packt Geschenke für Kinder in Ukraine und Moldawien

Unterstützung bekam die Wermelskirchener Gemeinde mit Sitz an der Dabringhauser Straße dabei von der „Brunata Metrona AG“, Dienstleister für Heiz- und Wasserkostenabrechnung mit Sitz in Hürth. 2500 Euro spendete das Unternehmen für die Aktion. Jedes Jahr unterstützt Brunata-Metrona AG in den jeweiligen Regionen, in denen sie tätig ist, Geld an soziale Einrichtungen. Als der Vertriebsleiter der Region West, Antonio Vizcaino Diaz, sein Team in diesem Jahr nach Vorschlägen fragte, schlug der gebürtige Wermelskirchener Janek vom Stein die Weihnachtspäckchen-Aktion des „Treffpunkt Hoffnung“ vor, für die er ein paar Tage zuvor selbst Päckchen gepackt hatte. „Ich war von dem Gedanken sehr berührt, vom Krieg in der Ukraine betroffenen Kindern ein frohes Weihnachtsfest zu ermöglichen“, erzählt vom Stein.