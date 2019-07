Liebhaberstücke auf einer Wiese in Wermelskirchen : Treckertreffen bei der Eipringhauser Wehr

Eipringhausen Wenn die Löschgruppe Eipringhausen der Freiwilligen Feuerwehr Wermelskirchen zum Feuerwehrfest mit Trecker- und Oldtimertreffen einlädt, dann blubbert, knattert und röhrt es auf den Straßen rings um den Stadtteil zwischen Innenstadt und Dhünn.

Für Aufsehen sorgte beispielsweise Marco Wulf, als er mit einem historischen Löschgruppenfahrzeug aus der DDR auf der Wiese in Eipringhausen auftauchte. Der IFA W50, Baujahr 1982, war einst in Bitterfeld im Einsatz – ein Feuerwehrkollege von Wulf ist Sammler und kaufte das gute Stück. Um nach Wermelskirchen kommen zu können, durfte sich Marco Wulf das Gefährt ausleihen und legte damit die Anreise aus dem Ruhrgebiet ins Bergische zurück. Und das hatte einen guten Grund: Max Lietzau, der das Treckertreffen federführend organisiert, war einst Mitglied der Feuerwehr in Gelsenkirchen-Buer, und einem ehemaligen Kollegen wollte Wulf gerne einen Besuch abstatten. „Ich war bei der Premiere des Treckertreffens schon mal hier und jetzt bei der fünfte Auflage wieder. Vor zwei Jahren wollte ich auch dabei sein, da scheiterte meine Anfahrt jedoch an einer Reifenpanne“, erzählte Marco Wulf, der nicht der einzige Brandbekämpfer mit historischem Einsatzgefährt blieb: So kamen auch Feuerwehrleute aus Solingen mit aus dem aktiven Dienst ausrangierten, aber liebevoll gepflegten Feuerwehr-Oldtimern vorbei.