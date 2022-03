Nachruf : Pfarrer Hartmann bleibt im Dorf unvergessen

Im Mai 2005 wurde Pfarrer Dr. Willi Hartmann (M.) in der Gemeinde Grunewald verabschiedet. Foto: Dörner, Hans (hdo)

Dabringhausen / Leverkusen Am 11. Februar ist Pfarrer Dr. Willi Hartmann im Alter von 83 Jahren verstorben, berichtet die katholische Pfarrgemeinde St. Michael.

(red) 19 Jahre wirkte Pfarrer Dr. Willi Hartmann in Grunewald wie auch später als leitender Pfarrer in Wermelskirchen, ehe er 2005 aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand ging und seine letzten 16 Jahre in seiner Heimatstadt Leverkusen verbrachte, wo er zuletzt als Ruhestandsgeistlicher weiter mitwirkte.

Hartmann wurde im Juni 1972 im Kölner Dom zum Priester geweiht und kam nach seiner Kaplanszeit im Februar 1986 nach Grunewald, wo er als Pfarrer von St. Apollinaris wirkte. Bis zuletzt hielt er viele Kontakte in seine frühere Gemeinde. „Unvergessen sind seine Fahrten mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen“, berichtet Pfarrer Michael Knab. Die Kinder- und Jugendarbeit lag ihm sehr am Herzen. Hartmann, der Orgel spielen konnte, förderte nach Kräften die Kirchenmusik und trug so dazu bei, dass in der kleinen Grunewalder Gemeinde ein reges kirchenmusikalisches Leben bestehen konnte. Mit dem Arbeitskreis „Partnergemeinde“ unterhielt er über die Pensionierung hinaus enge Kontakte zur Gemeinde „Conception“ in Bolivien. Wer ihn näher kannte, wusste um sein Interesse an der theologischen Wissenschaft, das er als promovierter Theologe nie verloren hat.

Infolge der Zusammenlegung der Gemeinden zu Seelsorgebereichen musste Hartmann als Pfarrer weitere Aufgaben übernehmen. Im Mai 1997 wurde er als Seelsorger für St. Michael (Wermelskirchen) und St. Laurentius (Burscheid) ernannt. Während die Beauftragung für Burscheid im Februar .2001 wieder aufgehoben wurde, übernahm Hartmann nach dem krankheitsbedingten Rücktritt von Pfr. Salemans das Amt des leitenden Pfarrers von St. Michael.

Knab: „Es war für ihn keine leichte Aufgabe, diese erste Phase des Zusammenwachsens zu gestalten und für einen Ausgleich zwischen der Wermelskirchener und der Grunewalder Gemeinde zu sorgen.“ Im Mai 2005 ging er in den Ruhestand. „Vielen Menschen – vor allem in Dabringhausen und Grunewald – werden ihn in dankbarer Erinnerung behalten“, sagt Knab.

