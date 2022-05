Nachruf : Trauer um Günter Lilge

Wermelskirchen Am 26. April ist der Künstler im Alter von 91 Jahren gestorben. Er hinterlässt seine Frau und seine Kinder sowie unzählige Kunstwerke.

Er schenkte den Menschen Engel. Die leuchtenden Farben der Himmelsgestalten finden sich heute in der Katholischen Kirche St. Michael, zu hohen Festen auch in Neuenhaus und in der Stadtkirche. Günter Lilge hat Spuren hinterlassen – bunte, leuchtende Spuren mit Ausstrahlungskraft.