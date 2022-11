In Wermelskirchen Trauer um Jürgen Weiher – Träger des Verdienstkreuzes beigesetzt

Geboren am 16. Januar 1938 in Groß Borkow, Kreis Lauenburg in Pommern, daraus vertrieben im Juli 1946 und im August in Wermelskirchen gelandet, wurde das Bergische vor Jahrzehnten die zweite Heimat für Jürgen Weiher. Hier heiratete er und gründete eine Familie. Im Interview mit unserer Redaktion beschrieb Jürgen Weiher seine Verbindung nach Pommern als „Urwuchs“. Denn: Die Geschichte der Weihers in Pommern, Kreis Lauenburg, lasse sich bis zum Jahr 1346 zurückverfolgen. „Das ist über die Jahrhunderte gewachsen, also Urwuchs“, kommentierte Jürgen Weiher. Und so trage er diese urwüchsige Heimat in seinem Herzen.