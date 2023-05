Wermelskirchen Trassenfest zeigt historische Räder der IG Bismarck

Im Rahmen des Trassenfestes bietet die Stadt Wermelskirchen auch ein kostenloses Pedelec-Training am Sonntag, 4. Juni, von 10 bis etwa 13 Uhr auf dem Außengelände von Autohaus Hildebrandt, Berliner Straße 95 a, an. Anmeldungen nimmt die Demografiebeauftragte der Stadtverwaltung, Christiane Beyer, per E-Mail an c.beyer@wermelskirchen.de oder unter ☏ 02196 / 710-539 entgegen. Abgestimmt auf die Fähigkeiten der Teilnehmer werden dabei in der Gruppe verschiedene Übungen ausprobiert und dabei die Effekte der höheren Geschwindigkeiten mit dem Pedelec demonstriert. Trainiert wird auf einem sicheren Parcours. Das Projekt „Fit mit dem Pedelec“ ist ein gemeinschaftliches Projekt des Zukunftsnetzwerk Mobilität NRW und der Landesverkehrswacht NRW.