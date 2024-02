Wermelskirchen Krachender Karneval-Kontrast im Haus Eifgen

Das krachende Karneval-Kontrastprogramm kam beim Publikum bestens an. Da wurde „Fight The War, Fuck The Norm“ in „Township Rebellion“ genauso beherzt im Publikum mitgebrüllt wie „Fuck You, I Won‘t Do What You Tell Me“ in der Zugabe „Killing In The Name Of“. Es wehten ein Hauch Anarchie durchs Haus Eifgen und der spürbare Wunsch, dem Ungerechten, dem Unmenschlichen und dem Unrecht in der Welt musikalisch den Garaus zu machen.