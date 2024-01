Kultur in Wermelskirchen Traditionelles Nach-Weihnachten-Konzert

Der Saal im Gemeindehaus der evangelischen Stephanus-Gemeinde war am Freitagabend bereits ordentlich eingenebelt, rote Lichter sorgten für einen Discokugel-Effekt und die siebenköpfige Stephanus-Combo betrat nach kurzen einleitenden Worten der Presbyteriums-Vorsitzenden Dorothea Hoffrogge die Bühne für das Nach-Weihnachten-Konzert unter dem bekannten Motto „Last Christmas“. Der neben „Stille Nacht“ titelgebende Weihnachts-Song von der Band „Wham“ kam zwar erst im Zugabenteil zum Einsatz, allerdings sorgte dieses Motto alleine schon für die richtige Stimmung im vollbesetzten Saal. Das konnte man von der Bühne allerdings gar nicht sehen, weshalb Sänger und Bassist Patrick Mühlhausen direkt am Anfang sagte: „Man sieht wirklich gar nichts. Ich habe gehört, es ist voll - ist es voll?“ Das wurde direkt per Applaus bestätigt.