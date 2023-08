Legostadt in Dabringhausen Touristen zu Besuch in der Legostadt in Dabringhausen

Vor den Gebäuden der Legostadt im Gemeindehaus in Dabringhausen herrscht am Sonntagmittag Hochbetrieb. Touristen sind in der kleinen, bunten Welt an diesem Tag herzlich willkommen. Kinder zeigen ihren Eltern, was sie in den vergangenen Tagen gebaut haben. Viele einzelne Elemente haben zusammengefunden. Eine Achterbahn ist entstanden, auf der kleine Gondeln fahren, in einem riesigen Stadion sitzen viele Legomännchen und scheinen das Spiel zu bejubeln. Eine große rote Kirche hat ihren Platz gefunden.