Verkehrssicherheit in Wermelskirchen : Deutschlands bester Schülerlotse

Foto: Deutsche Verkehrswacht Tom Boddenberg mit Berlins Polizeidirektor Frank Schattling (l.) und dem Präsident der LVW Berlin Ingo Schmitt (r.) bei der Preisübergabe. Foto: DVW.

Wermelskirchen Ob bei Sonne oder Sturm, bei Regen oder Schnee: Schülerlotsen stehen jeden Morgen mit Warnweste und Stoppschild und sichern Schülern den Weg zur Schule. Tom Boddenberg ist bundesweit zum besten Schülerlotsen gewählt worden.

Wenn sich Kinder und Jugendliche früh am Morgen auf den Weg zur Schule machen, bergen sich viele Gefahren: Auf den Straßen drängeln Autos, Busse und Fahrradfahrer. Autokolonnen und Chaos sind also vorprogrammiert. In solchen Fällen wird von der Deutschen Verkehrswacht überall dort, wo es unüberschaubare Kreuzungen ohne Ampeln oder Zebrastreifen in der Schulnähe gibt Schülerlotsen eingesetzt.

Tom Boddenberg aus Wermelskirchen ist einer von vielen Freiwilligen, die sich dies zur Aufgabe gemacht haben. Seit anderthalb Jahren hilft er Schülern beim Überqueren der Straßen. Aufmerksam wurde er durch den Leiter der Schülerlotsen AG an seiner Schule. Er sprach ihn als Ersatz für eine Mitschülerin an. „Das kam mir ganz gelegen, da ich sowieso irgendetwas Ehrenamtliches machen wollte“, sagt Boddenberg. Jeden Morgen um 7.25 Uhr steht der 17-Jährige Gymnasiast mit Warnweste und Stoppschild auf der Schillerstraße an der Kreuzung zur Kölner Straße. Sein Dienst dauert zwar nur 20 Minuten und endet kurz vor Schulbeginn, dennoch ist es für viele Schüler eine Herausforderung.

Info Verstärkung wird dringend gesucht Ansprechpartner Schüler, die sich vorstellen können, die Kinder und Jugendliche auf ihrem Schulweg zum städtischen Gymnasium Wermelskirchen als Schülerlotsen zu unterstützen, können sich bei dem Leiter der Schülterlotsen AG (Verkehrsbeauftragter der Schule) Heiner Kalenberg melden. Kontakt unter Tel. 02196 708690 oder per E-Mail an sekretariat.gymnasium@wermelskirchen.de Einsatzorte Benötigt werden Freiwillige für den Bereich vor dem Stoffladen Stola an der Schillerstraße, an der Kreuzung zu Kölner Straße (dort mindestens zwei Personen).

Es sei, wie Tom Boddenberg sagt, keine Selbstverständlichkeit, eher aufzustehen, um den Schülerlotsen-Dienst zu verrichten. Bei dem Schüler ist das Gegenteil der Fall. Tom Boddenberg hat viel Spaß an der ehrenamtlichen Tätigkeit und sieht es positiv: „Ich bin dadurch in der ersten Schulstunde viel fitter. Man denkt sich sozusagen warm“, sagt Boddenberg. Doch ganz so einfach sei es nicht immer. Problematisch wird es, wenn Schulbusse, Elterntaxen, ungeduldige Autofahrer und gleichzeitig Schüler die Straßen überqueren wollen. In solchen Fällen müsse man wachsam sein und einen kühlen Kopf bewahren können, sagt Boddenberg.

In diesem Jahr kommt der Deutschlands bester Schülerlotse aus Wermelskirchen: Tom Boddenberg. Foto: Özge Kabukcu. Foto: Özge Kabukcu

Dass er das kann, konnte der Elftklässler des städtischen Gymnasiums beim 37. bundesweiten Wettbewerb der Schülerlotsen in Berlin beweisen. Dort hat er sich gegen die weiteren zwölf Landessieger von insgesamt 50.000 Schülerlotsen durchgesetzt und wurde zum besten Verkehrshelfer gekürt. Groß vorbereitet habe er sich dafür nicht. Allerdings sei die zweitägige Prüfung anspruchsvoll gewesen. Neben den Theorie teil, in der die Schülerlotsen in Allgemeinwissen und Verkehrswissen befragt worden, gab es auch eine praktische Übung. Dort mussten die Landessieger in einem Rollenspiel einer nachgestellten Verkehrssituation ihr Können beweisen. Geholfen habe dem Schüler auch die Theoriestunden bei der Fahrschule, die er erfolgreich abgeschlossen hatte. Zum Beispiel schätzte er am besten den Bremsweg eines Autos ein. „Jede Situation ist eine andere und man muss dann vor Ort entscheiden, wie man handelt und was das richtige in diesem Moment ist“, sagt Boddenberg.

Eine siebenköpfige Jury bewertete mit einem Punktesystem die Schülerlotsen. Die Freude war groß, als Tom Boddenberg bei der Bekanntgabe des Siegers seinen Namen hörte. Die schönste Anerkennung sei, wie er sagt, wenn sich Mitschüler oder Eltern für seinen Einsatz bedanken. Das schätzt Boddenberg und möchte deshalb auch bis zum Ende des Schuljahres noch weiter machen. Dann kommt er in die zwölfte Klasse und hat dann weniger Zeit, weil er sich auf die Abi-Prüfungen vorbereiten muss.