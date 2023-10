Vereinsleben in Wermelskirchen Tolles Showmatch und Jubiläumsmixed-Turnier beim TC Grün-Weiß

Das war eine sehr gelungene Veranstaltung des Tennisclubs (TC) Grün-Weiß Wermelskirchen auf der Anlage am Vogelsang aus Anlass der Verleihung der Stadtrechte an Wermelskirchen vor 150 Jahren – auch weil das Wetter so vorzüglich mitspielte. Trotz der gerade begonnenen Herbstferien und des langen Wochenendes mit dem Feiertag am 3. Oktober hatten sich viele tennisbegeisterte Menschen auf der Anlage des TC Grün-Weiß am Vogelsang eingefunden.