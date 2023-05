Kinderchöre in Wermelskirchen Stehende Ovationen für die jüngsten Sänger

Am Ende stehen Eltern und Großeltern in den Bänken und jubeln. Der Applaus will gar nicht abreißen. Und die Kinder stehen auf der Bühne und lachen. Sie winken ins Publikum, tanzen ein bisschen und lassen sich feiern. Hinter ihnen liegt eine Stunde Musik: Kindergartenkinder, Grundschulkinder und der Kämmerchenchor der Evangelischen Kirchengemeinde haben gemeinsam ein buntes Programm auf die Bühne gebracht. Zum großen Kinderkonzert in der Stadtkirche haben sie ihre Kräfte gebündelt. Vor allem die großen Chöre der beiden evangelischen Kindergärten Heisterbusch und Wielstraße haben am Stadtfest-Sonntag für ein großes Publikum gesorgt.